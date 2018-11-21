Жестокое убийство произошло вчера в агрогородке Заширье Ельского района.

Подробности публикует местное издание «Народны голас».

По словам начальника Ельского РОВД Глеба Яцухно, которые приводит районка, молодой человек внезапно, «на почве возникшей неприязни», нанес несколько ударов своим отцу и матери. В результате нападения мужчина скончался на месте, женщина умерла позже в больнице.

Расправившись с родителями, молодой человек стал наносить резаные раны сам себе. Однако смертельным они не стали.

Других подробностей ЧП не сообщается. В настоящее время в отношении сына-убийцы возбуждено уголовное дело по статье 139 УК РБ — убийство.