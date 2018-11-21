В следующем году размер минимальной заработной платы в Беларуси планируется установить в размере 330 рублей, или 95% минимального потребительского бюджета семьи из четырех человек. Это следует из проекта постановления, подготовленного правительством. Речь о возможном увеличении МЗП шла на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам в штаб-квартире Федерации профсоюзов Беларуси.

Руководитель ФПБ Михаил Орда отметил, что с начала года в экономике Беларуси наметились положительные тенденции, но есть моменты, вызывающие настороженность. Это, например, несоответствие минимальной зарплаты размеру минимального потребительского бюджета (МПБ) для семьи из 4 человек.

С 1 января «минималка» была установлена в размере 305 рублей. Это 93,8% от МПБ, действовавшего на тот момент и 87,7% от действующего в ноябре. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сообщила, что уже готов проект постановления Совмина, с принятием которого в Беларуси размер минимальной зарплаты поднимется до 330 рублей (95% минимального потребительского бюджета). В случае положительного решения рост МЗП составит 25 рублей.

Она также подчеркнула, что документ согласован со всеми заинтересованными сторонами, за исключением Федерации профсоюзов Беларуси, которая предлагает установить минимальную зарплату на уровне 100%.