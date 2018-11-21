Минск и Москва планируют подписать проект соглашения о взаимном признании виз до конца года, сообщил Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота журналистам в среду в Минске.

“На Группе высокого уровня (Совмина Союзного государства – ИФ) было принято решение подписать его (проект соглашения о взаимном признании виз – ИФ) до Нового года. Поэтому… давайте ждать результатов”, – сказал Г.Рапота.

Отвечая на вопрос о возможности создания международного пункта пропуска на границе Беларуси и России, госсекретарь заявил, что “никаких решений на этот счет нет”.

“Идет кропотливый и достаточно интенсивный процесс по согласованию соглашения о взаимном признании виз. А какими организационными мерами это будет сопровождаться, решат те, кто этим занимается – министерства иностранных дел и другие причастные к этому процессу”, – заметил он.

“Единственно, могу с достоверностью сказать, что никакого ограничения свободы передвижения граждан России и Беларуси на территории друг друга не будет, и будет сделано все возможное, чтобы такую свободу передвижения обеспечить гражданам третьих стран, обладающим либо российской, либо белорусской визой”, – подчеркнул Г.Рапота.