В Ивановском районе провод ЛЭП срезал кабину грузовика: водитель погиб.

Данный инцидент произошёл 17 ноября. Как сообщается, водитель при выезде из лесного массива зацепился передней частью кабины грузовика за провисший провод линии электропередач. В это время на данном участке дороги проводились работы по устранению недостатков в линии электропередачи.

Несмотря на то, что провод был обесточен, водитель скончался на месте. Сейчас уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем смерть человека, расследуется Ивановским районным отделом Следственного комитета.