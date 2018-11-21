Провод ЛЭП срезал кабину грузовика: водитель погиб ( Фото с места происшествия) © Белнавiны

В Ивановском районе провод ЛЭП срезал кабину грузовика: водитель погиб.

Данный инцидент произошёл 17 ноября. Как сообщается, водитель при выезде из лесного массива зацепился передней частью кабины грузовика за провисший провод линии электропередач. В это время на данном участке дороги проводились работы по устранению недостатков в линии электропередачи.

Несмотря на то, что провод был обесточен, водитель скончался на месте. Сейчас уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем смерть человека, расследуется Ивановским районным отделом Следственного комитета.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА

НАПІСАЦЬ АДКАЗ

Калі ласка, дабаўце ваш каментар!
Калі ласка, увядзіце ваша імя

3 × 2 =