20 ноября 2018 года белорусские СМИ сообщили, что по указу президента Республики Беларусь государство монополизирует рынок алкоголя.

22 октября 2018 года руководитель страны на совещании потребовал на беларусском рынке алкоголя «усилить монополию». Чуть позже в СМИ появилась информация, что власти страны дадут больше возможностей «Минск Кристаллу», усилив на рынке его позиции.

А вчера, 20 ноября 2018 года, появилась информация о готовых проектах документов, выполняющих требование Лукашенко. Расширить свои полномочия и убрать с рынка единственного конкурента-частника собрался «Белгоспищепром».