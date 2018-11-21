Корректировка затронет фрагмент молитвы «Отче наш» на польском, итальянском и английском языках.

«Отче наш» — самая важная молитва в христианстве — будет изменена. Такое решение намерен принять папа Франциск. Корректировка затронет фрагмент на польском, итальянском и английском языках, звучащий по-польски: i nie wódź nas na pokuszenie (и не введи нас в искушение), который должен будет звучать: i nie opuszczaj nas w pokusie (и не оставляй нас в искушении).

Изменения комментирует Ярослав Поплавский из Люблинского католического университета:

«Речь идет о том, что не Бог нас хочет испытать в искушении, а мы его просим в трудных жизненных ситуациях, чтобы он нас поддерживал, чтобы мы не поддавались этим разным трудностям».

Изменения в тексте молитвы «Отче наш» уже ввели епископаты Франции и Бельгии.