Сегодня 100-летие отмечает «Белсоюзпечать» – старейшая система по распространению печатных изданий в Беларуси.

К юбилею предприятие подошло в обновленном формате: с 1 ноября 2018 года РУП «Белсоюзпечать»( по Минску и Минской области) объединилось с предприятиями союзпечати Бресткой, Витебской, Гомельской, Гродненской областей. И сейчас – это крупнейшая сеть страны, в которую входят киоски, павильоны, магазины, торговые «точки» в административных зданиях.

Специально к юбилею разработана концепция дальнейшего развития сети. Заключается она в обновленной форме торговых объектов, так называемых «умных» павильонах, в которых можно и чашечку горячего кофе выпить, и свежую прессу почитать. И такие торговые площадки уже есть. В Минске их, например, 53. Как говорил генеральный директор РУП «Белсоюзпечать» Игорь Дудич, в комфортных условиях продажи газет и журналов увеличиваются в 2 раза. Соответственно растет и заработная плата сотрудников.

Со временем будет увеличен и перечень предоставляемых в павильонах услуг. Например, там можно будет подписаться на любое издание, узнать расписание транспорта, оплатить коммунальные платежи. А к Европейским играм, которые пройдут в нашей стране в 2019 году, для туристов появятся и on-line переводчики. С помощью гаджетов продавцы смогут общаться с посетителями на любом языке мира. Станет возможно также из мультифункциональных комплексов вызывать такси, заказывать трансфер в аэропорт и многое-многое другое.

В ближайшем будущем будут усовершенствованы сайт и интернет-магазин предприятия.

По словам заместителя министра информации Беларуси Игоря Бузовского, и спустя столетие задачи Белсоюзпечати остаются прежними: донесение до читателя печатного слова.

Игорь Дудич пригласил к сотрудничеству редакторов и журналистов всех изданий:

– Давайте вместе проводить встречи с читателями, организовывать презентации ваших средств массовой информации, искать новые пути повышения тиражей и продаж.