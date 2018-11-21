Если ваша машина припаркована не по правилам, велика вероятность, что вы не найдете ее там, где оставили. Myfin.by посмотрел, какой штраф грозит владельцу эвакуированного автомобиля.

Напомним, на минувшей недели Госавтоинспекция Минска в Telegram-канале «Пост ГАИ» сообщила, что будет массово эвакуировать неправильно припаркованные автомобили, которые мешают уборке улиц.

Штраф за неправильную парковку в Беларуси равен одной базовой величине – 24,5 рублям. За повторное нарушение правил остановки и стоянки в течение одного года, либо за неправомерную стоянку транспортного средства на месте, отведенном для стоянки автомобилей инвалидов – штраф составит 2 базовые величины, или 49 рублей.

Если автомобиль отвезли на штрафстоянку, водителю придется дополнительно оплатить услуги эвакуатора. В каждом регионе они разные.

В Минске принудительная отбуксировка транспортного средства на охраняемую стоянку с полной погрузкой на эвакуатор стоит 60 рублей, с частичной погрузкой – 50 рублей.

Дополнительно владельцу эвакуированного автомобиля придется заплатить и за штрафстоянку. В столице хранение авто на такой стоянке на срок от 1 до 3 суток стоит 7 рублей за сутки, за 4–9 суток хранения – 4 рубля в сутки. За 10 и последующие сутки хранения – 3 рубля.

Указанные тарифы являются максимальными, на практике вы можете заплатить меньше.

Стоит помнить, что автомобиль со штрафстоянки возвращается владельцу по первому требованию, даже если штраф за неправильную парковку и услуги эвакуатора еще не оплачены.

Для того, чтобы забрать машину, охраннику штрафстоянки нужно предъявить свидетельство о регистрации (техпаспорт, технический талон) транспортного средства, водительское удостоверение соответствующей категории с талоном к нему. Удостоверение не требуется, если автомобиль забирается способом, не требующим управления им.