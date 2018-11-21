Европейский банк реконструкции и развития выделит госкредит в размере 84 млн евро для реконструкции объектов «Минскводоканала».

Об этом финучреждение рассказало в своем пресс-релизе.

Проект будет финансироваться совместно с Европейским инвестиционным банком, который выделит точно такую же сумму. Решение ЕИБ об этом уже также принято.

Для ЕБРР проект станет первым в Беларуси в рамках реализуемой данным банком в странах своего присутствия программы «Зеленые города».

Деньги пойдут на реконструкцию и оптимизацию канализационных очистных сооружений и строительство эффективного и современного объекта по обработке осадка сточных вод.

Это сократит выброс парниковых газов более чем на 130 тысяч тонн в эквиваленте CO2 в год, что сопоставимо с исчезновением 28 тысяч авто с улиц столицы.

ЕБРР и ЕИБ также выделят значительные средства в рамках техподдержки для содействия в технических, финансовых, экологических и социальных аспектах реализации проекта.

Он является седьмым и самым крупным в портфеле ЕБРР в Беларуси по финансированию канализационных очистных сооружений.