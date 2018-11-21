Аваков заявил, что лояльность к “евробляхерам” закончилась.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что принято решение разблокировать все трассы, которые перекрыли владельцы “евроблях”. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД в Facebook.

Аваков отметил, что лояльность к владельцам “евроблях” закончилась там, где они превратили свое право на протест – в ущемление прав других.

“Было принято решение разблокировать все трассы, которые перекрыли участники акции. Конечно, полиция будет работать в рамках закона, но в случае нарушений законодательства будет вынуждена применить меры полицейского принуждения”, – подчеркнул Аваков.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция уже открыла и расследует 5 уголовных производств по факту блокирования дорог в Украине.

Кроме того, по данным полиции, участие в блокировании дорог принимают больше 1 тыс. человек, больше всего – в Днепропетровской области. На данный момент частично ограниченным остается движение в 7 областях: Волынской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской и Черниговской.

Отметим, 8 ноября 2018 года Верховная рада приняла во втором чтении второй законопроект из пакета законов о “евробляхах” – относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. В документе предусмотрены штрафы за нарушение срока пребывания автомобиля на “евробляхах” в режиме транзита.