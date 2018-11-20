Во вторник, 20 ноября, около полудня в Минске произошла страшная авария. Столкнулись автобус и маршрутка. В результате семь человек доставили в больницу.

По информации представителей столичной Госавтоинспекции, инцидент случился на улице Матусевича. Около 12 часов со стороны улицы П.Глебки в направлении ул.Тимошенко ехал автомобиль маршрутного такси. Он столкнулся с автобусом, двигавшимся по той же полосе.

В результате столкновения автотранспортных средств семерых граждан доставили в больницу скорой медицинской помощи. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.