Программой визита министра иностранных дел России предусмотрена встреча с белорусским коллегой Владимиром Макеем, а также участие в совместной коллегии МИД двух стран, сообщает Sputnik.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Беларусь с рабочим визитом, сообщает пресс-служба МИД России.

“Программой пребывания предусмотрена встреча с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем“, — говорится в сообщении.

На совместном заседании коллегии министерств иностранных дел двух стран будут подписаны белорусско-российские документы, посвященные вопросам сотрудничества, в том числе план межмидовских консультаций на будущий год.

Планируется, что главы внешнеполитических ведомств двух стран детально обсудят сотрудничество на международной арене. Особое внимание Сергей Лавров и Владимир Макей уделят реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи президентов Беларуси и России на заседании ВГС в Минске.

“Особое внимание стороны планируют уделить интеграционному сотрудничеству”, — отмечала ранее на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Минске также будет рассмотрен ход подготовки к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое состоится 6-7 декабря в швейцарской Лозанне.