Приходи удивиться! Самые устоявшиеся заблуждения о птицах и новые интересные открытия в мире птиц – на нескучной лекции «Зоочетверг: Птицы и предубеждения».

Вот лишь несколько вопросов, на которые можно получить экспертный ответ 22 ноября.

Почему у совы никогда не идёт кругом голова?

Правда ли что птицы машут крыльями вверх-вниз?

Сколько на самом деле живут вóроны?

Почему у дятлов не бывает сотрясения мозга?

Могут ли птицы впадать в спячку?

Как муравьи могут защищать птиц?

Хочешь узнать больше о странностях птиц?

Приходи на первую в этом сезоне лекцию «Зоочетверг» 22 ноября в 18.30!

Лектор — орнитолог, специалист АПБ по природоохранным вопросам Семен Левый.

Справка: