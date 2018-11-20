Приходи удивиться! Самые устоявшиеся заблуждения о птицах и новые интересные открытия в мире птиц – на нескучной лекции «Зоочетверг: Птицы и предубеждения».

Вот лишь несколько вопросов, на которые можно получить экспертный ответ 22 ноября.

  • Почему у совы никогда не идёт кругом голова?
  • Правда ли что птицы машут крыльями вверх-вниз?
  • Сколько на самом деле живут вóроны?
  • Почему у дятлов не бывает сотрясения мозга?
  • Могут ли птицы впадать в спячку?
  • Как муравьи могут защищать птиц?

Хочешь узнать больше о странностях птиц?

Приходи на первую в этом сезоне лекцию «Зоочетверг» 22 ноября в 18.30!

Лектор — орнитолог, специалист АПБ по природоохранным вопросам Семен Левый.

Справка: 

  • Тема:  Птицы и предубеждения
  • Где: Центральная научная библиотека НАН Беларуси (ст.м. Академия наук, ул. Сурганова, 15)
  • Начало: 22 ноября,  18.30 (продолжительность – 1 час + вопросы)
  • Вход: свободный (по билетам)

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