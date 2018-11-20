Приходи удивиться! Самые устоявшиеся заблуждения о птицах и новые интересные открытия в мире птиц – на нескучной лекции «Зоочетверг: Птицы и предубеждения».
Вот лишь несколько вопросов, на которые можно получить экспертный ответ 22 ноября.
- Почему у совы никогда не идёт кругом голова?
- Правда ли что птицы машут крыльями вверх-вниз?
- Сколько на самом деле живут вóроны?
- Почему у дятлов не бывает сотрясения мозга?
- Могут ли птицы впадать в спячку?
- Как муравьи могут защищать птиц?
Хочешь узнать больше о странностях птиц?
Приходи на первую в этом сезоне лекцию «Зоочетверг» 22 ноября в 18.30!
Лектор — орнитолог, специалист АПБ по природоохранным вопросам Семен Левый.
Справка:
- Тема: Птицы и предубеждения
- Где: Центральная научная библиотека НАН Беларуси (ст.м. Академия наук, ул. Сурганова, 15)
- Начало: 22 ноября, 18.30 (продолжительность – 1 час + вопросы)
- Вход: свободный (по билетам)