Белорусы могут голосовать за Даниэля Ястремского на детском "Евровидении" с 23 по 25 ноября

Белорусы могут отдать свой голос за Даниэля Ястремского на детском “Евровидении” с 23 по 25 ноября, сообщает БЕЛТА.

Онлайн-голосование стартует 23 ноября на официальном сайте конкурса junioreurovision.tv и закроется перед началом шоу, которое пройдет 25 ноября. Поддержать можно любых участников, после предварительного просмотра клипов выбрав от 3 до 5 наиболее понравившихся песен.

Голосование возобновится после выступления всех 20 участников и будет доступно в течение 15 минут.

Решение зрителей повлияет на исход финала: выбор победителя будет определен по формуле 50х50. Результат будет слагаться из суммы количества баллов, поставленных жюри и зрителями.

Финальный концерт конкурса начнется 25 ноября в 18.00 в “Минск-Арене”.