Фото с сайта korrespondent.net

В столице Македонии Скопье прошли протесты против переименования страны в Республику Северная Македония.

В столице Македонии Скопью в воскресенье, 18 ноября, прошли протесты против переименования страны в Республику Северная Македония.

Несмотря на дождь, возле здания парламента собралось более тысячи человек.

В Македонии митинговали против переименования страны
Фото с сайта korrespondent.net

Ранее парламент Македонии проголосовал за изменение названия страны и разблокировал ее вступление в НАТО. За предложение правительства начать внесении изменений в Конституцию об изменении названия проголосовали 80 депутатов из 120.

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