В Македонии митинговали против переименования страны

В столице Македонии Скопье прошли протесты против переименования страны в Республику Северная Македония.

В столице Македонии Скопью в воскресенье, 18 ноября, прошли протесты против переименования страны в Республику Северная Македония.

Несмотря на дождь, возле здания парламента собралось более тысячи человек.

Ранее парламент Македонии проголосовал за изменение названия страны и разблокировал ее вступление в НАТО. За предложение правительства начать внесении изменений в Конституцию об изменении названия проголосовали 80 депутатов из 120.