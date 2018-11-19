В понедельник, девятнадцатого ноября, в белорусской столице состоится торжественная церемония открытия международного детского певческого конкурса «Евровидение-2018».

Об этом сообщает пресс-службе Белтелерадиокомпании. «Евронеделя» продлится до воскресенья, 25 ноября, когда пройдет финал престижного музыкального конкурса. Сие событие можно буде посмотреть в прямом эфире на отечественных телеканалах «Беларусь 1» и «Беларусь 24».

Откроют торжественную церемонию «Детского Евровидения» председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт и исполнительный директор «Евровидения» Йон Ола Санд. Ведущими мероприятия выбраны Денис Дудинский и Анна Квилория.

Напомним, нашу страну на конкурсе будет победитель национального отбора Даниэль Ястремский с песней «Time». Всего же на сцену «Евровидения» выйдет представители 20-ти стран мира.