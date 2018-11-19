Совмин постановлением от 14 ноября 2018 г. № 824 скорректировал «Правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания».
Устанавливается запрет на продажу несовершеннолетним в возрасте до 18 лет пневматических пистолетов, револьверов и винтовок, луков и арбалетов, являющихся конструктивно сходными с оружием изделиями, за исключением игрушек.
Урегулированы особенности продажи табачных и пиротехнических изделий бытового назначения.
Предусмотрен ряд обязанностей продавца, среди которых:
указывать на ценниках на пищевые продукты, масса или мера которых составляет менее (более) 1 кг или 1 л, информацию о цене за 1 кг или 1 л;
продавать покупателю товары по цене, указанной на ценнике;
передавать покупателю товары, не упакованные в потребительскую упаковку, которые по своему характеру требуют упаковки, в упакованном виде без взимания платы за потребительскую упаковку;
выдавать временные номерные знаки на приобретаемые транспортные средства;
обеспечивать бесплатную погрузку приобретенных крупногабаритных непродовольственных товаров или товаров свыше 25 кг на транспортное средство покупателя, находящееся возле торгового объекта или на парковке продавца.
Этим же постановлением Совмин скорректировал и «Положение о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров, ассортиментного перечня продукции общественного питания».
Уточнен порядок разработки ассортиментного перечня товаров для магазинов с универсальным и смешанным ассортиментом товаров с учетом торговой площади, отведенной соответственно под продовольственные или непродовольственные товары.
Также предусмотрено право субъекта не включать в ассортиментный перечень товаров:
новые товары на период изучения спроса на них, который не может превышать более 5 месяцев;
товары, продажа которых в торговом объекте осуществляется исключительно по предварительным заказам;
непродовольственные товары, бывшие в употреблении.
Кроме того, расширен перечень случаев, когда ассортиментный перечень товаров не требуется. В частности, в перечень включены:
торговые объекты, принадлежащие операторам почтовой связи;
аптеки, ветеринарные аптеки;
специализированные магазины и павильоны по продаже медицинских, ортопедических и оптических изделий;
магазины по продаже имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства иным способом;
и другие.
Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.