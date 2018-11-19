Фото: patriarchate.org Синод Вселенского патриархата состоится 27-29 ноября

Объединительный собор Украинской православной церкви пройдет в декабре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию главного секретариата Синода Вселенского патриархата.

В сообщении говорится, что в рамках подготовки к Синоду Вселенского патриархата 27-29 ноября 2018 года Константинополь напоминает о своем решении предоставить томос об автокефалии Православной церкви Украины.

“Пока идет процесс подготовки Собора Православной церкви Украины, конкретная дата в декабре 2018 года будет объявлена Синодом Вселенского патриархата”, – говорится в сообщении.

Отметим, ранее представители УПЦ Московского патриархата заявляли, что Архиерейский собор, на котором выберут предстоятеля единой Украинской поместной церкви, может состояться 22 ноября.

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