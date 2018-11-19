Капуста известна нам своими полезными свойствами. Но мы совсем забываем о том, что в некоторых случаях, капусту есть нельзя. О случаях, когда от нее лучше отказаться.

Белокочанную капусту

Капуста белокочанная противопоказана при панкреатите, после хирургических операций на брюшной полости и грудной клетке. Не рекомендуется есть свежую белокочанную капусту при острых заболеваниях щитовидной железы, обострениях язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при желудочно-кишечных кровотечениях.

Не показана белокочанная капуста и тем, у кого имеется острый энтероколит, сопровождающийся поносом. Так, переедание продукта в сыром виде может привести к тошноте, вздутию живота, тяжести в желудке. Нельзя постоянно есть сырую кочерыжку, ведь в ней собираются вредные вещества, которые овощ впитывал в себя во время роста (соли меди, нитраты, кадмий).

А мужчина, регулярно употребляющий данный овощ заметит ещё один вред капусты – это значительное снижение выработки семени.

Квашеную капусту

Из-за высокого содержания органических кислот квашеная капуста противопоказана людям с повышенной кислотностью желудочного сока, при заболеваниях поджелудочной железы, почечной недостаточности, камнях в желчном пузыре и гипертонии. Из-за большого содержания соли она также может навредить гипертоникам. Если у вас есть такие заболевания, но капусты все равно хочется, лучше хорошо отмыть её от рассола.

Брюссельскую капусту

Людям, принимающим антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь), рекомендуется ограничить употребление брюссельской капусты, поскольку она богаты витамином К, оказывающим противодействие этому лекарству. Иначе, съеденная на ужин брюссельская капуста в больших количествах, может привести даже к летальному исходу.

Пекинскую капусту

Пекинская капуста вредна может быть только для детей, не достигших годовалого возраста и людей, страдающих метеоризмом. Это касается и людей, страдающих от острых форм гастрита, панкреатита, колитов и диареи. Но только при условии, что они будут употреблять в пищу пекинскую капусту в свежем виде.

Брокколи

Не рекомендуют употреблять отвар, полученный из капусты – в нем содержатся гуанин и аденин – вредные для человеческого организма вещества. Поэтому при приготовлении овощных бульонов брокколи не используют. Категорически не советуют брокколи обжаривать на сильном огне с большим количеством жира.

Все полезные для организма свойства потеряются, взамен он получит образовавшиеся канцерогены. Кроме того, употребляя брокколи в сыром виде, осторожными следует быть людям с повышенной кислотностью и нарушенными функциями поджелудочной железы.