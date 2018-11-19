Во всех направлениях партнерства Минска и Баку есть конкретные результаты. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Минске с Александром Лукашенко.

– Наши отношения отличает именно то, что все, о чем мы договариваемся, мы выполняем. И поддерживаем друг друга во всех международных структурах, и торгово-экономические связи растут, – отметил лидер Азербайджана.

По его словам, активными темпами развивается сотрудничество в промышленности, военно-технической, культурной и образовательных сферах. Он добавил, что очень рад вновь посетить Беларусь – страну, с которой у Азербайджана не просто близкие и дружественные отношения, но и общая история. Сегодня партнерство между государствами вышло на новый уровень.

– Я знаю, что в Беларуси очень доброе отношение к Азербайджану, а в Азербайджане Беларусь считают на самом деле братской страной и одним из самых близких партнеров не только на пространстве бывшего СССР, но и в мире, – заявил Ильхам Алиев.

Все это во многом стало возможным и благодаря личным взаимоотношениям глав двух стран, считает президент Азербайджана. Он отмечает, что люди это видят и ценят. А сегодня азербайджанский и белорусский лидеры принимают важные решения, способствующие расширению сотрудничества и достижению поставленных целей, –уверен Ильхам Алиев.