К 14-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорил суд жителя Московской области, который отрубил кисти рук собственной жене.

Напомним, инцидент случился в декабре 2017 года. Мужчина из ревности вывез супругу в лес, пытал её, заставляя признаться в измене. Разъярившись, топором муж отрубил женщине кисти рук.

Врачам удалось сделать практически невозможное. Одну руку пострадавшей пришили, вторая рука заменена бионическим протезом. Это дело получило широкий общественный резонанс.

Помимо прочего, разбирательство предстоит и участковому, к которому женщина обращалась за пару дней до трагедии и рассказывала, что муж угрожает ей убийством.