Танк по эскизам Леонардо да Винчи создали на "Беларусьфильме"

Танк по эскизам итальянского художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи создали на Национальной киностудии “Беларусьфильм”, сообщили БЕЛТА на киностудии.

На “Беларусьфильме” формируются экспозиционные зоны. Уже в начале будущего года их смогут показать первым гостям. Генеральный директор киностудии Владимир Карачевский отметил, что на студии регулярно организуются экскурсии для желающих. “В дальнейшем экспозиционные зоны будут расширяться и наполняться декорациями, костюмами, машинами, которые создаются для картин. Они станут площадками для фотосессий и интерактива. Займет в экспозиционной зоне место и танк по эскизам Леонардо да Винчи, который изготовили на киностудии для съемок фильма “Авантюры Прантиша Вырвича” по роману Людмилы Рублевской”, – сказал Владимир Карачевский.

Съемочный период в павильонах начнется в январе 2019 года. После завершения работы над фильмом по произведению современной белорусской писательницы машина пополнит экспозицию киностудии и будет объектом внимания туристов.