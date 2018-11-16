Столовая для организации питания участников II Европейских игр обойдется примерно в 2,8 млн. долларов, следует из тендерной документации.

В частности, за строительство павильона власти готовы заплатить 5 576 672 BYN, еще 270 000 BYN государство было готово заплатить за разработку проекта павильона (тендер на проект был признан несостоявшимся, в результате применена процедура закупки из одного источника, что, обычно приводит к удорожанию).

Павильон будет возведен на территории студенческой деревни БГУ, но после игр по условиям тендера будет демонтирован в течение 3-х месяцев.

Самое главное, на что следует обратить внимание, – финансирование строительства столовой будет осуществляться за счет средств (местного) бюджета Минска. Пока неясно, сколько помимо этой суммы потратит или уже потратил бюджет Минска.

В 2018 году на организацию игр из республиканского бюджета (резервного фонда президента) выделено 76,9 млн. белорусских рублей. За эти деньги в текущем году активно закупались спортивный инвентарь, постельное белье и мебель для проживания участников спортсменов и т.д.

В проекте республиканского бюджета на 2019 год заложено еще 153,4 млн. рублей. В частности, за счет бюджетных средств РБ будут оплачены церемонии открытия и закрытия игр – 25 129 725 BYN.

«Мы посчитали, что даже в плюсе будем. Нам надо будет затратить где-то под $ 50 млн за эти годы. Это слезы для страны. А может, и того не надо: европейцы сказали, что помогут», – заявил Лукашенко.