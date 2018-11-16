Соединенные Штаты в четверг ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в рамках так называемого Глобального акта Магнитского – инструмента, с помощью которого США пресекают нарушения прав человека во всем мире, передает ТАСС. О введении санкций сообщило Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

“Саудовские должностные лица, против которых мы вводим санкции, были причастны к ужасающему убийству Джамаля Хашкаджи, – говорится в пояснении министра финансов США Стивена Мнучина. – Эти лица, которые выследили и жестоко убили журналиста, прописанного и работавшего в США, должны столкнуться с последствиями за свои действия”.

Американский чиновник подчеркнул, что “правительство Саудовской Аравии должно принять необходимые меры, чтобы прекратить травлю диссидентов и журналистов”.

В черный список попал, в частности, генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Ибрагим аль-Утейби, который вылетел на родину 16 октября и не вернулся на турецкую территорию. Помимо него, рестрикции введены против бывшего советника саудовского наследного принца Сауда аль-Кахтани, его подчиненного Махера Мутреба и еще 14 представителей саудовского правительства. Санкции предполагают ограничение доступа этих лиц к финансовой системе США, а также замораживание их активов, передает “Интерфакс”.

Добавим, что до 15 ноября по Глобальному акту Магнитского, действующему с декабря 2017 года, санкции были наложены на как минимум 26 человек и 58 юридических лиц. Однако последнее решение США носит беспрецедентный характер, поскольку впервые акт Магнитского масштабно применяется по отношению к важнейшему союзнику Вашингтона на Ближнем Востоке, каким является Саудовская Аравия.

Ранее американские государственные интересы не ставились под угрозу санкциями за нарушение прав человека, отмечает Politico. Лишь в отношении двух чиновников Турции, которая является партнером США по НАТО, вводились санкции за арест американского пастора Эндрю Брансона. Но после его освобождения санкции были сняты.

Эр-Рияд назвал убийство “большой ошибкой”

Ранее в четверг в саудовском МИД заявили, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не причастен к преступлению, вызвавшему крупнейший международный скандал. “Наследный принц не имеет никакого отношения к делу Хашогги”, – заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр.

Вместе с тем он обвинил катарские и турецкие СМИ в распространении дезинформации, направленной против Саудовской Аравии. “СМИ Турции и Катара проводят жесткую информационную кампанию против королевства, мы будет разбирать это дело в суде”, – сказал глава МИД.

Власти Саудовской Аравии также выступают против проведения международного расследования. В МИД подчеркивают, что хотя убийство совершено на территории Турции, но жертвой стал саудовский подданный, а местом происшествия – саудовское диппредставительство.

“Королевство занимается расследованием, так как преступление было совершено в отношении саудовского подданного в здании генконсульства Саудовской Аравии”, – сказал Адель аль-Джубейр.

Глава МИД также посоветовал воздержаться от политизации гибели саудовского журналиста. По словам министра, убийство – “преступление и большая ошибка”.

Между тем в Анкаре считают, что саудиты скрывают истинные обстоятельства кровавой расправы над работником СМИ. “Они ожидают, что мы поверим в то, что убийцы действовали самостоятельно. В это сложно поверить. Все и так ясно как день, но предпринимаются попытки скрыть [детали] произошедшего”, – сказал в четверг Ясин Актай, советник президента Турции Тайипа Эрдогана.

В этот же день, 15 ноября, Генпрокуратура Саудовской Аравии объявила, что попросит суд назначить смертную казнь пятерым фигурантам дела об убийстве Хашогги. Всего обвинения выдвинуты в отношении 11 человек.

По словам официального представителя Генпрокуратуры Шальана аш-Шальана, “приказ об убийстве Хашогги отдал глава группы, сформированной с целью вернуть [журналиста] мирно или силой в Саудовскую Аравию”. Ранее этот человек занимал пост руководителя разведки.

По словам аш-Шальана, решение о ликвидации журналиста, по данным следствия, было принято после того, как “убедить Хашогги не удалось”. Как пояснил чиновник, причиной смерти журналиста стала передозировка наркотика, введенного ему членами оперативной группы после провала переговоров в генконсульстве. После этого тело убитого журналиста было расчленено и вывезено из здания диппредставительства.

Убийство американского журналиста

Джамаль Хашогги, работавший колумнистом в американской газете The Washington Post, бесследно пропал после того, как 2 октября вошел на территорию дипмиссии Саудовской Аравии в Стамбуле с намерением получить документы, необходимые для оформления брака с гражданкой Турции. Через несколько дней турецкая полиция приступила к расследованию дела об исчезновении поданного Саудовской Аравии. Турецкое телевидение демонстрировало записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как Хашогги заходит в консульство, на фото и видео также попало прибытие в Турцию предполагаемого “отряда убийц” журналиста из 15 человек, которых в стране считают сотрудниками саудовской разведки. По данным СМИ, отряд прибыл в Стамбул за несколько часов до исчезновения Хашогги и отбыл вскоре после него, при этом в команде был полковник саудовской разведки Махер Мутреб, а также патологоанатом.

Турецкая пресса писала, что Хашогги подвергли допросу и пыткам, после чего зверски убили. Сообщалось, что последние часы его жизни записались на Apple Watch, которые журналист заранее перевел в режим записи и синхронизировал со своим iPhone, оставленным невесте. “”Я задыхаюсь. Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия”, – приводит последние слова журналиста турецкая газета Daily Sabah, утверждая, что Хашогги убивали около семи минут.

Кроме того, в ходе многочасовых обысков в генконсульстве 15-16 октября турецкие криминалисты нашли и другие свидетельства гибели журналиста. Турецкие власти считают, что Хашогги был убит в здании дипмисии и расчленен, а его останки вывезли в темном фургоне.

16 октября генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Ибрагим аль-Утейби вылетел в Эр-Рияд. Сообщалось, что после отбытия генконсула турецкие следователи осмотрели его резиденцию в Стамбуле в рамках расследования исчезновения Хашогги.

Саудовские власти, долгое время хранившие молчание по этому поводу, 20 октября признали, что журналист “случайно погиб” в ходе драки в генконсульстве. Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб заявил, что под следствием находятся 18 подданных королевства, но их личности не раскрываются. Он также сообщил об увольнении советника наследного принца Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири, занимавшего высокий пост в разведке королевства, и советника королевской канцелярии в ранге министра Сауда аль-Кахтани.

29 октября выходящая в Великобритании газета The Daily Express сообщила, что британская служба радиоэлектронной разведки узнала о готовящемся Саудовской Аравией похищении Хашогги за три недели до его убийства. Источник в разведке сообщил изданию, что приказ исходил от члена королевской семьи, однако не от наследника престола принца Мухаммада бин Салмана. Неизвестно, был ли он в курсе этих планов.

Причиной нападения на журналиста, предположительно, было то, что Хашогги намеревался опубликовать данные о применении Саудовской Аравией химического оружия в Йемене. План предусматривал как похищение журналиста, так и “другие варианты” расправы, сообщалось в публикации.