Президенты обсудили в том числе и график предстоящих контактов.

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран в ходе телефонного разговора в пятницу, передает Sputnik.

Телефонный звонок состоялся сегодня по инициативе российской стороны.

В ходе разговора президенты обсудили ряд актуальных вопросов российского-белорусского сотрудничества, а также отметили высокую динамику контактов в этом году.

Среди поднятых тем – и взаимодействие на интеграционных площадках. Также Лукашенко и Путин обсудили график контактов на ближайшую перспективу.

Предыдущий раз президенты виделись на минувшей неделе в ходе саммита ОДКБ в Астане. Также не так давно прошел ряд мероприятий высокого уровня с участием глав государств, включая Форум регионов и переговоры лидеров в Сочи.