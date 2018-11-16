Почему Беларусь в мире ассоциируется с вертлявой камышевкой?

Какой маленькой певчей птичке обязана появлением крупнейшая природоохранная организация Беларуси, чем она занимается сегодня, рассказывает директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Александр Винчевский:

– Александр Евгеньевич, этот год для организации юбилейный. Чем можете похвастаться за 20 лет работы?

– Если говорить языком цифр, то 20 лет существования нашей организации – это сотни тысяч спасенных птиц, десятки тысяч изученных и сохраненных гектаров болот, лугов и лесов. А также тысячи друзей, сторонников и волонтеров, которые работают ради одной цели – сохранения дикой природы нашей страны.

– С чего все начиналось?

– Как ни странно, «инициатором» создания общества стала маленькая певчая перелетная птичка – вертлявая камышевка, жительница осоковых болот. Еще четверть века назад считалось, что в Беларуси из-за необдуманного осушения болот навсегда исчезли многие виды птиц, в том числе и вертлявая камышевка, «болотный воробей». Каково же было удивление, когда после специальных исследований оказалось, что как раз к нам прилетает для продолжения своего рода около 60% мировой популяции вертлявой камышевки!

После такого открытия нам, словно свыше, было предначертано сделать эту очень редкую неприметную птичку символом и эмблемой организации. Кстати, у многих зарубежных орнитологов и природоохранников наша страна ассоциируется именно с ней.

Официально же в 1998-м была зарегистрирована организация «Ахова птушак Беларуси». С 2006 была переименована в общественную организацию «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Сегодня у нас много клубов и филиалов в разных регионах страны. Мы являемся национальным партнером природоохранной ассоциации «Birdlife International», которая объединяет организации более чем из 120 стран.

– Каким образом вы наблюдаете за птицами?

– В нашей работе остались как традиционные методы – визуальные и кольцевание, так и новые. Отслеживаем перемещение птиц не только с земли, но и со спутников. Результаты таких наблюдений иногда оказываются неожиданными. Показателен в этом плане проект с кукушкой: ее популяция в Западной Европе за последние 25 лет сократилась вдвое. Кукушка – это дальний мигрант. На зиму птицы из Европы летят в Африку.

А что происходит с самой скрытной птицей наших лесов, которую мы все слышали, но мало кому удавалось увидеть, после того, как она отправляется в дальний путь? Благодаря спутниковому наблюдению мы узнали, что кукушки из Великобритании, Германии, Беларуси и Китая зимуют в разных частях Африки. И наибольшее количество проблем на зимовке возникает у немецких и британских птиц. Большинство белорусских птиц также погибает по пути и на зимовке. О долгом перелете белорусских кукушек, о трудностях и приключениях, которые они переживают и о многом другом, чего нам, обычным людям, никогда не суждено будет испытать, можно прочитать на сайте организации.

В прошлом году вместе с коллегами из Франкфуртского зоологического общества и Национального парка «Беловежская пуща» начали проект по изучению еще одной очень редкой птицы Европы, занесенной в Международные и все национальные Красные книги – большого орлеца. Сегодня количество птиц в Беларуси оценивается всего в 120-160 пар, что составляет 14% европейской популяции вида, учитывая Россию. И хотя это крупнейшая популяция в Европе, количество ее продолжает сокращаться. Летом 2017 года на 8 взрослых больших орлецов из Беларуси впервые были установлены GPS-GSM передатчики. Осенью началось долгое и полное неожиданностей путешествие к местам зимовки наших орлецов. Теперь каждый в онлайн-режиме может отслеживать их путь на сайте организации. Этот проект уникален, и его реализация наконец расставит все точки над «i» в вопросах изучения этого вида, которому грозит глобальное исчезновение.

– Знаю, что специалисты организации занимаются не только изучением птиц… но и животных, и даже рыб!

– Да, мы занимаемся всеми вопросами, которые касаются сохранения дикой природы и ее биоразнообразия. За аббревиатурой АПБ скрывается очень многое: изучение и охрана редких видов растений, летучих мышей, болотных черепах, лососей и других животных. Например, мало кто знает, что в белорусские реки с Балтийского моря заходят на нерест представители семейства лососевых – кумжа и семга. На их непростом пути (самом длинном для балтийских лососей!) встречается много препятствий, главное из которых – человек. А форели – другой вид лососевых – постоянно живут в белорусских холодных речушках.

С 2009 года «Ахова птушак Бацькаўшчыны» вместе с партнерами организовывает волонтерское патрулирование лососевых нерестовых речек в бассейне Вилии в осеннее и зимнее время, чтобы защитить редких гостей от браконьерства, и чтобы дать им возможность успешно отнерестить. Но браконьерство – это только одна из угроз лососям, люди должны знать об уникальных этих рыб. С этой целью при поддержке Коалиции «Чистая Балтика» и Шведского агентства по развитию и сотрудничеству создан лососевых центр в школе в городке Ворняны Островецкого района. Это уникальный центр, где в доступной и интересной форме можно узнать о невероятной жизни этих больших и редких для нас рыб. Туда приезжают посетители со всей Беларуси и соседних стран.

– Восстановление болот – тоже ваша тема?

– С 2006 года «Ахова птушак Бацькаўшчыны» – инициатор и партнер множества проектов по восстановлению нарушенных и осушенных болот Беларуси. Ельня, Долбенишки, Жада, Мох и многие другие болота благодаря специалистам организации и ее волонтерам вновь стали домом и «аэропортами» для остановок во время миграции десятков тысяч водоплавающих и околоводных птиц.

– У оргазизации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» тычячы друзей. Не многие могут похвастаться такой массовостью. Какими проектами привлекаете к себе людей. Какие мероприятия проводите?

– Волонтерские лагеря, которые проводит АПБ, – важная часть работы организации. Они дают возможность каждому внести свой вклад в дело сохранения дикой природы Беларуси. За 20 лет работы в лагерях поучаствовало более 2500 человек.

Хорошим стартом для тысяч людей разного возраста, которые хотят открывать для себя дикую природу и бережно относиться к ней, стали акции, компании и конкурсы, что проводит АПБ. Фестиваль куликов, «Соловьиные вечера с АПБ», «Ночь летучих мышей», чемпионаты по спортивной орнитологии и другие ежегодно собирают до 30 000 любителей природы.

– Популярность получила ваша акция «Птица года»…

– С 2000 года АПБ проводит национальную кампанию «Птица года»: теперь каждый год в Беларуси проходит под знаком определенной птицы. Например, в этом году «главная» птица – черноголовый щегол.

В течение года взрослые и дети со всей страны участвуют в мероприятиях по улучшению жизни птицы года. С 2002 года, чтобы рассказать о той или иной птичке далеко за пределами Беларуси, инициативу поддерживает «Белпочта». Ежегодно она выпускает марки с крылатым символом года, а с 2007-го и Национальный банк Беларуси начал производить памятные «птичьи» монеты.

Хочу обратиться ко всем белорусам: берегите природу!

Очень просто помочь родной природе: можно стать членом АПБ или сделать пожертвование организации, записаться волонтером. Можно поработать «в полях» – в лагерях, экспедициях, перевести или написать статью, сделать кормушки для синичек… Помогать можно по-разному, и за любую поддержку вам будут благодарны.

Мы от всей души поздравляем всю команду АПБ с юбилеем и желаем организации дальнейшего процветания!

Фото предоставлены общественной организацией «Ахова птушак Бацькаўшчыны».