Уступив на трех последних аукционах по закупке украинскими коммунальщиками троллейбусной техники, сбытовое предприятие белорусского «Белкоммунмаша» в Украине пытается взять вверх на крупных торгах по отбору поставщика трамваев для «Киевпасстранса».

На официальном сайте госзакупок Prozorro размещена информация о торгах по поставке в столицу Украины партии из десяти белорусских трамваев.

Торги, которые стартуют с 430,6 млн гривен (около 15,5 млн долларов), в октябре этого года объявило коммунальное предприятие «Киевпасстранс». Свои заявки направили четыре компании. Сейчас их рассматривает конкурсная комиссия, а сам аукцион пройдет в начале декабря 2018 года.

В качестве одного из потенциальных поставщиков трамвайной техники Киеву выступает компания «БКМ-Украина», которая представляет на украинском рынке продукцию минского завода «Белкоммунмаш». Она зарегистрирована в Луцке, 75,01% долей в компании владеет фирма «Джерела» украинского бизнесмена Сергея Мартиняка. Холдингу «Белкоммунмаш», соответственно, принадлежит 24,99% доля в капитале совместного предприятия.

«БКМ-Украина» предлагает на аукционе белорусский вагон «БКМ 843». Два его конкурента вышли на торги с местной продукцией («Татра-Юг» и Киевский завод электротранспорта), еще один — Торговый дом «УКВЗ-Украина» продвигает вагоны российского производства.

Сумма возможного контракта – пока самая крупная на торгах, в которых принимало участие украинско-белорусское предприятие. С момента начала своей деятельности (с середины 2017 года) «БКМ-Украина», согласно информации с сайта Prozorro, приняла участие в четырех муниципальных аукционах, но выиграла только однажды.

2017 году совместное предприятие опередило своих конкурентов в торгах на поставках партии троллейбусов для администрации города Днепр.

Последующие три попытки в Ровно, Хмельницком и Херсоне оказались безрезультативными.