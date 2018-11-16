41,4% жителей Беларуси не удовлетворены качеством услуг в здравоохранении. Хуже только в сфере ЖКХ, по данным исследования Института социологии НАН Беларуси.

На очередной встрече «Либерального клуба» вечером 16 ноября в Минске дискутировали о системе здравоохранения в Беларуси, в которой «за последние месяцы произошло много важных и противоречивых новостей: задержание многих руководителей клиник и фармацевтических компаний по обвинению в коррупции при проведении закупок, скандал вокруг использования и регистрации вакцины «Эупента». Наконец, Минздравом были утверждены Правила медицинской этики и деонтологии, которые в том числе должны повысить доверие граждан к системе здравоохранения.

Доверие эмоциональное и материальное

Андрей Витушко, кандидат медицинских наук, врач-реаниматолог и независимый эксперт в сфере здравоохранения, отмечает, что «доверие — это не просто категория эмоциональная, это категория очень денежная и очень рациональная». Денежная — потому что экономика страны несет потери от недоверия, ведь «если люди доверяют системе охраны здоровья, то они ходят на обязательные медосмотры, не пропускают анализы, которые им надо сдавать по возрасту, выполняют рекомендации своих врачей, они не ищут так называемого другого мнения». Логика понятна — возможный урон собственному здоровью из-за личной безответственности приносит убытки и человеку, и государству. «У нас по-прежнему многие люди все еще считают, что за здоровье отвечает доктор, за здоровье их детей отвечает педиатр, при том, что во всем мире за здоровье взрослого человека отвечает сам человек, за здоровье детей отвечают их родители», – сказал Витушко.

Разрыв коммуникации

«Доктор является ментором человека на пути к здоровой и максимально полноценной жизни. У нас же пациенты часто приходят с запущенными проблемами и в этом начинают винить врачей. Ситуация такова, что у нас существует большая проблема с коммуникацией между пациентом и врачом. Наших врачей только начинают учить навыкам эффективной коммуникации с пациентами, в медуниверситетах только начинают об этом говорить. А коммуникация — чрезвычайно важна в медицине, если она не отлажена, не будет и эффекта. К тому же, сейчас пациенты становятся все более образованными, да хотя бы больше читают о своем здоровье — и задают конкретные вопросы, на которые медикам не всегда есть время отвечать и желание отвечать. Ранее ведь считалось, что авторитет доктора однозначен, медик по умолчанию выше пациента, его надо беспрекословно слушаться — но время меняется, сейчас во всем мире отношения пациента и доктора более партнерские», – отметил Андрей Витушко.

Представитель Белорусского общества Красного Креста Наталья Пугачева называет проблему взаимоотношений и понимания между медиками и пациентами «актуальной и вечной». «На эту сферу — этических отношений — приходится очень большой объем жалоб. Говорят, что система своих бережет, но я не знаю другой системы, которая была бы так беспощадна к сотрудникам. Я имею большой опыт работы в организациях здравоохранения, поверьте, медики судят друг друга и достаточно жестко судят. Но тут важно понимать, что иногда мягкий ласковый доктор не делает, например, всего необходимого с точки зрения диагностики, но пациент его воспринимает как помощника, а доктора, который не тратит времени на общение — по понятным причинам — воспринимает как грубияна, невнимательного плохого доктора. Проблема неоднозначна, над проблемами этики нужно задуматься обеим сторонам», – подчеркнула Наталья Пугачева.

Особенности системы

Как считает Андрей Витушко, «белорусская медицина не так уж плоха на самом деле — по показателям здоровья населения мы выглядим не хуже своих соседей на постсоветском пространстве, хотя, безусловно, отстаем в категории «ожидаемая продолжительность жизни» от Литвы, Латвии, Эстонии и Польши». «Есть системные проблемы — все эти знаменитые очереди в поликлиники, доступность медпомощи в регионах, взаимодействие врача и пациента… Мало стимулов у медиков, чтобы работать достойно — зарплата у врачей традиционно на 20% ниже, чем в промышленности, – отметил эксперт. – Многие журналисты жалуются на чрезвычайную закрытость системы здравоохранения, но хочу сказать, что она закрыта не только от внешних воздействий, она еще не склонна прислушиваться и к тем, кто работает внутри нее самой. У нас совсем не отлажены вертикальные каналы коммуникации, врачи-практики не могут донести свое мнение и что-то позитивно поменять в системе».

Если говорить о самой основе медицинской деятельности, то, по словам Андрея Витушко, клятва Гиппократа, воспринимаемая большинством как нечто незыблемое, «принимается в новой версии примерно каждые 5 лет — это делает Всемирная медицинская ассоциация, куда входит и Беларусь». «В новой версии один из главных пунктов звучит так: пациент будет первой заботой моей жизни. В нашем же варианте в клятве врача Республики Беларусь говорится, что «каждый врач обязан оказать медицинскую помощь». О качестве и заботе там ничего не говорится, что иногда приводит к не самым приятным ситуациям. Пациент — не забота жизни. А система должна строиться на этом принципе, тогда она будет думать о всех аспектах оказания помощи, начиная от скамеек в поликлинике до обеспечения самого врача», – сказал Андрей Витушко.

Бесплатно ли?

По словам Натальи Пугачевой, согласно ежегодному мониторингу на каждого жителя Беларуси приходится в среднем 20 посещений поликлиники. «При этом у нас большинство людей трудоспособного возраста не обращаются в поликлиники годами. Ситуация требует большого анализа — кто ходит, зачем ходит? Медицина у нас бесплатна, но на самом деле ведь все стоит денег, вызов скорой помощи — это сто рублей сегодня. Соглашусь с мнением о том, что бесплатное порождает потребительство, что бесплатное — мало ценится. Понимают ли люди стоимость всего этого? Как рационально мы используем возможности Минздрава?», – сказала Наталья Пугачева.

По мнению участника дискуссии, депутата Палаты представителей Александра Маркевича, «нужно упрощать систему, в которой много формализма», а также «вместе с бесплатной развивать альтернативную, страховую медицину». Как считает депутат, недавнее принятие закона о нормативных актах дает возможность влиять на систему (не только здравоохранения) гражданскому обществу, потребителям, ведь «законом предусмотрено обязательное общественное обсуждение предлагаемых к принятию законодательных актов — каждый человек, каждый профессионал может высказать свое мнение, что-то предложить».