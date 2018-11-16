До 30 ноября Анна Красулина – гражданка России, которая с 2002 года имеет вид на жительство в Беларуси, – должна покинуть нашу страну. Такое решение 13 ноября приняли в УВД Московского района Минска. Анна это решение считает политически мотивированным и намерена побороться за то, чтобы не разлучаться со своей семьей и пожилыми родителями.

«Выслать в интересах общественного порядка»

– Это как гром среди ясного неба, – рассказывает Анна Красулина, пресс-секретарь Объединенной гражданской партии. – Началось с того, что в пятницу 9 ноября

мне позвонили из отдела по гражданству и миграции Московского района Минска и попросили зайти к ним в субботу. Но на этот день у меня была запланирована

очень важная поездка по Беларуси. Так что я попросила перенести этот визит.

– Причину, по которой вызывают, сразу не сообщили?

– Нет. В Беларуси я живу с 2002 года, имею вид на жительство, и за все это время

никогда в миграционные службы меня не вызывали. Я, конечно, сказала руководству

партии, что был такой звонок, поговорила с правозащитницей Леной Тонкачевой, которую четыре года назад высылали из Беларуси. Лена предположила, что, скорее всего, мне вынесут предупреждение, и я совершенно спокойно утром 13 ноября пошла в отдел по гражданству и миграции Московского района.

Но там сотрудники сразу же меня огорошили: «У нас к вам будет неприятный разговор.

Речь идет о высылке»…

Полный текст интервью Марии Эйсмонт с Анной Красулиной читайте в газете “Народаная Воля” за 16 ноября.