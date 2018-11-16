Нынешний курс Нацбанка является правильным и надлежащим, заявил глава миссии МВФ в Беларуси Жак Миньян на брифинге в Минске, оценивая денежно-кредитную политику Минска.

Он подчеркнул, что ставка рефинансирования в размере 10% согласуется с уровнем инфляции и другими факторами.

После спада 2014−2015 годов произошло ужесточение бюджетно-налоговой политики и улучшение денежно-кредитной политики, в это время «Нацбанк получил независимость, и эту независимость он должен сохранить», заявил Миньян.

Глава миссии также похвалил Нацбанк за успехи дедолларизации и призвал считать эту работу приоритетной, как и работу над развитием белорусского рынка капитала.

В рамках необходимых стране структурных реформ Миньян порекомендовал продолжить создание благоприятных условий для роста и развития более благополучного частного сектора. «Что касается госпредприятий, то мы отметили принимаемые меры, но проблемы этих предприятий серьезны и заслуживают более действенных реформ, более систематической работы», — заявил Миньян.

МВФ рекомендует Беларуси провести оценку крупнейших госпредприятий, чтобы рассортировать на жизнеспособных, жизнеспособных при условии реструктуризации и нежизнеспособных.

Оценивая объем господдержки, отметил, что налоговые льготы действуют и для предприятий частного сектора.

«А вот объем прямых трансфертов в форме списания долга и рекапитализации касается госсектора и достигает 8% от ВВП за четыре года, 1−2% ВВП в год. Мы бы хотели, чтобы они снижались, но без реструктуризации таких предприятий сложно говорить о возможности сокращения таких трансфертов», — подчеркнул эксперт.

Напомним, недавно Нацбанк раскритиковал сторонников смягчения денежно-кредитной политики, отметив, что такая практика уже была в стране до 2012 года, последствия чего разгребают до сих пор.

По мнению некоторых скептиков, нынешний подход регулятора является сдерживающим фактором экономического роста, тогда как его основной задачей должно быть стимулирование банков к активному кредитованию экономики по низким процентным ставкам.

Начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Дмитрий Мурин напомнил, что правительству и Нацбанку требовалось за январь−сентябрь 2018 года исполнить внешние и внутренние обязательства в валюте в общем объеме на 4,3 млрд долларов. При этом положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами за 8 месяцев составило лишь 580 млн долларов, прямые иностранные инвестиции без реинвестированных доходов — 360 млн.

«То есть реальный сектор белорусской экономики генерирует чистое поступление валюты в страну в объеме, не сопоставимом с величиной выплат по государственному долгу», — подчеркнул Мурин. Это требует от правительства и Нацбанка частичного рефинансирования своих валютных обязательств для недопущения значимого снижения золотовалютных резервов. За январь−сентябрь через выпуск ценных бумаг привлечено около 1,4 млрд долларов.