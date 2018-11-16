"Миссис Беларусь" стала Екатерина Сакович. Она представит нашу страну на конкурсе "Миссис мира"

15 ноября состоялся финал национального отбора на конкурс «Миссис мира». Победительницей стала Екатерина Сакович. Именно она представит нашу страну на международном шоу в Шэньчжене (Китай) в январе 2019 года.

Екатерине 31 год, она воспитывает дочь. У Екатерины много сфер деятельности: актриса, организатор мероприятий и журналист. Жюри отметило, что девушка уверенно держалась на сцене, прекрасно говорит по-английски и представила интересный социальный проект — детский театр, в котором вместе с профессиональными актерами будут играть воспитанники детских домов и школ-интернатов.

«Первой вице-миссис» стала Татьяна Ринейская. «Второй вице-миссис» назвали Кристину Мащенко-Кучинскую.

«Миссис Беларусь» выбирало жюри, в которое вошли ресторатор Вадим Прокопьев, супермодель Екатерина Доманькова, дизайнер Иван Айплатов, художник и дизайнер Владимир Цеслер, а также партнеры конкурса.

Социальные проекты, которые конкурсантки разрабатывали во время участия в проекте, оценивали «Мисс мира — 2017 на инвалидной коляске» Александра Чичикова и представитель «Ротари клуб Ренессанс Интернешнл» (благотворительная международная организация) Марина Харитонова.

За время проекта конкурсантки продефилировали перед дизайнером Иваном Айплатовым, поучаствовали в тематической фотосессии, презентовали свои социальные проекты и поработали официантками под начальством ресторатора Вадима Прокопьева.



На финальном шоу конкурсантки продемонстрировали дизайнерские платья, вечерние наряды и фигуру, пройдясь по подиуму в купальниках (к слову, конкурс «Мисс мира» (для незамужних девушек) отказался от дефиле в купальниках). К интеллектуальному конкурсу допустили только шестерку финалисток.

Напомним, что по результатам октябрьского закрытого кастинга жюри выбрало 16 участниц. В состав конкурсанток вошли узнаваемые белоруски: например, модель Татьяна Ринейская («Первая вице-мисс»), ведущая Ольга Рыбакина-Никифорова, Маргарита Израилевич — жена бизнесмена Аркадия Израилевича.

Организаторы искали замужних женщин не младше 18, но не старше 47 лет «с активной социальной позицией».