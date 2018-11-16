Александр Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросу совершенствования системы управления белорусской энергетикой, передает БЕЛТА.

“Правительством должен быть сформирован прогноз топливно-энергетического баланса страны, а также определена цель – стопроцентная энергетическая независимость и безопасность”, – подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что энергетическая система Беларуси – это один из наиболее сложных, но исключительно значимый сектор национальной экономики. “Ее стабильность – это крайне важный элемент безопасности и независимости государства”, – подчеркнул он.

При этом он подчеркнул, что никаких экспериментов в этой связи проводиться не будет. “У нас нет непонятных вопросов, чтобы экспериментировать и пробовать. Все предельно понятно. Главная задача – не загубить достижения, совершенствовать то, что создано, при этом не затягивая процесс. Также нужно учитывать мировые тенденции в энергетике, используя как положительный, так и негативный опыт, прежде всего наших соседей”, – заявил президент.

Лукашенко отметил, что целями соответствующей работы должны стать оптимизация деятельности энергосистемы, ликвидация излишних затрат, справедливое и прозрачное формирование тарифов на конкурентном уровне. Необходимо также продолжить привлечение в отрасль инвестиций и новейших технологий.