Фото: АЗС в Беларуси

Концерн «Белнефтехим» придерживается стратегии плавного изменения цен, как при росте стоимости сырья, так и при его снижении. Об этом 15 ноября на встрече с коллективом ОАО «Нафтан» заявил председатель концерна Андрей Рыбаков, отвечая на вопросы о шагах по изменению цен на автомобильное топливо в связи со снижением цены на нефть.

По его словам, увеличение цен пока не компенсировало изменения стоимости сырья, даже с учетом последнего снижения стоимости нефти.

Он отметил, что решение об увеличении или снижении цены на топливо принимается после тщательного анализа стоимости нефти, курса рубля, цен в соседних странах, налоговой составляющей. В любом случае, пообещал Андрей Рыбаков, цены на АЗС Беларуси будут изменяться постепенно, без рывков.

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