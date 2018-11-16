Алименты от безработных родителей привяжут к БПМ. Как планируют изменить Кодекс о браке и семье

Законодатели предлагают внести изменения в Кодекс о браке и семье. Проект документа размещен на сайте Национального правового интернет-портала. Большинство нововведений, говорят специалисты, носят формальных характер, а самые интересные касаются порядка взыскания алиментов. Юридические тонкости новшеств TUT.BY пояснила Татьяна Цыпурко, адвокат Минской областной коллегии адвокатов.

По словам Татьяны Цыпурко, проект предлагает усовершенствовать норму об уплате алиментов в добровольном порядке. На случай, если супруги не прописали этот момент в брачном договоре или других соглашениях, специалисты предлагают четкий механизм.

— Устанавливается ежемесячная уплата алиментов, — поясняет специалист. — Деньги за текущий месяц необходимо оплатить не позднее последнего дня следующего за ним месяца. Также проект предусматривает возможность уплаты алиментов на будущее.



Татьяна Цыпурко. Фото: личный архив.

По словам Татьяны Цыпурко, принципиально меняется порядок определения задолженности по алиментам для безработного родителя. Нововведения предполагают не привязывать эту сумму к зарплате на прошлой работе. А рассчитывать ее исходя из бюджета прожиточного минимума.

— На одного ребенка — 50 процентов, на двоих детей — сто, на троих и более — 150 процентов БПМ, — переходит к цифрам собеседница. — Отмечу, что сейчас бюджет прожиточного минимума равен 214 рублям и 21 копейке.

Коснулись новшества и должников, которые находятся в Вооруженных Силах, воинских формированиях или проходят альтернативную службу.

— В случаях, когда между родителями отсутствует соглашение о детях, соглашение об уплате алиментов, а также размер алиментов не определен брачным договором, их сумма определяется так: на одного ребенка — 25 процентов, на двух — 33 процента, на трех и более — 50 процентов фактически полученного должником дохода, — переходит к цифрам Татьяна Цыпурко.

Также предлагается изменение, согласно которому при рассмотрении судом спора об отцовстве взыскание алиментов не приостанавливается, подчеркивает адвокат.

«Если ребенку исполнилось десять, потребуется его согласие на восстановление родителей в правах»

Немало нововведений касаются взаимоотношений между родителями и детьми. Например, рассказывает Татьяна Цыпурко, сегодня одно из оснований, почему человека могут лишить родительских прав, — это уклонение его от воспитания и (или) содержания ребенка. Данную формулировку хотят заменить на «уклонение от выполнения обязанностей родителя».

— Такое предложение явно продиктовано желанием расширить основания для лишения родительских прав, — рассуждает адвокат. — Кроме того, проект закона предполагает, что если маму или отца лишили родительских прав, то подать иск о восстановлении в родительских правах можно будет не ранее чем через 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об их лишении.

При этом, рассматривая дела о восстановлении в родительских правах, суд обязательно будет учитывать мнение ребенка. И неважно, сколько ему лет.

— А если ребенку уже исполнилось десять, то обязательно потребуется его согласие на восстановление родителей в правах, — отмечает юрист.

Существенные изменения в проекте касаются также установления опеки или попечительства над несовершеннолетним при временном отсутствии родителей. Сейчас, если по уважительной причине — болезнь или, допустим, командировка — мама с папой оставляют ребенка родственникам или близким на полгода, оформлять на детей опеку или попечительство необязательно. Если же родители отсутствуют более шести месяцев, опека или попечительство над их детьми устанавливается, только когда это необходимо в интересах ребенка.

— По новому документу, если по уважительной причине родители оставили детей на попечение родственников на срок более года, близкие должны взять детей под опеку или оформить попечительство, — останавливается на нюансах Татьяна Цыпурко.

«Проект дает возможность изменить или расторгнуть соглашение по требованию супруга»

В существующем Кодексе о браке и семье пока нет определения брачного договора. Сейчас его предлагают ввести. И считать брачным договором «соглашение лиц, вступающих в брак, либо супругов об определении их имущественных и (или) личных неимущественных прав и обязанностей как в период брака, так и после его расторжения».

— Проект, — дополняет Татьяна Цыпурко, — предусматривает возможность изменить или расторгнуть брачный договор по требованию одного из супругов.

Сделать это можно будет в том числе, если одна из сторон нарушает договор или обстоятельства сильно меняются.

— Кроме того, в Кодекс планируют ввести такое понятие, как соглашение о разделе имущества. Что, по сути, будет альтернативой брачному договору, — продолжает Татьяна и отмечает: — В принципе, возможность заключить такие соглашения и сейчас предусмотрена Гражданским кодексом. Однако законодатели планируют обязать удостоверять такие соглашения у нотариуса.