37-летний житель Лунинецкого района допустил в отношении дочери-школьницы действия сексуального характера.

О преступлении узнала его жена и обратилась к участковому.

Как прокомментировал Медиа-Полесью официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, в отношении жителя Лунинецкого района возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.168 УКРБ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

В семье воспитывается ещё одна младшая девочка.

Семья по месту жительства характеризуется относительно положительно, в социально опасном положении не находится.

Мужчина задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу