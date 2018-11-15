10 ноября исполнилось 150 лет со дня рождения отца современного каратэ, родоначальника шотокана Гичина Фунакоши.

Усилиями легендарного Фунакоши, его учеников и последователей древнее и полузабытое в начале XX века воинское искусство было преобразовано в стройную систему физического и духовного воспитания личности, которая в настоящее время имеет более 100 миллионов последователей во всем мире.

Полуторавековому юбилею Мастера и были посвящены международные соревнования Белорусской федерации шотокан каратэ-до «Полесская столица-2018».

«Соревнования прошли в Пинске в великолепном спортивном комплексе «Волна», – рассказал «Народной Воле» председатель Белорусской федерации каратэ-до Андрей Вилькин. – В них приняли участие более 400 спортсменов, тренеров, судей из 20 организаций Беларуси, России, Латвии, Болгарии и Японии. Это был уже 10-й, юбилейный турнир, на который, кстати, впервые приехал известный японский мастер Садашиге Като».

На турнире в кумитэ (спаринговых поединках) разыгрывался Кубок Полесского государственного университета, соревновались по пять человек разного возраста (от 8 до 15 лет).

«Участвовало 16 команд, победила сборная Московской области, — продолжает Андрей Яковлевич. – В общем зачете первое место занял пинский клуб «Сайва» (руководитель – Павел Бабич-Островский), второе – Московская область, третье – Брянск».

Кстати, все участники отметили отличную организацию турнира. А еще всем очень понравился дизайн медалей, которые заказывали в Латвии.

«Медали даже лучше тех, которые вручали на последнем чемпионате мира», – отмечает Андрей Вилькин. – Они – настоящее произведение искусства».