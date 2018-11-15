В итальянском ресторане начали продавать жареный воздух.

Новое блюдо в стиле хейтеров изобрел шеф-повар итальянской ресторации Feva. Зернистый крахмальный продукт, благодаря своей разряженности содержит ниши воздуха, что делает его похожим на шарики в виде облака. После полного испарения влаги, мэтр начинает их досушивать во фритюре. Качественная пассировка придает изделию хрустящие качества, и понижает адгезию во время употребления. Начинкой данного десерта повар выбрал озон. А вот оригинального названия блюду еще не придумали.