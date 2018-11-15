30-летний водитель микроавтобуса VW Transporter, который попал вчера в страшную аварию в Калинковичском районе, умер в больнице, сообщили TUT.BY информированные источники.

Напомним, авария произошла 14 ноября около 10.55 на 176-м км трассы М10 Граница РФ — Гомель — Кобрин. Микроавтобус VW Transporter под управлением 30-летнего водителя выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с молоковозом.

В результате ДТП ехавшие в VW Transporter пять женщин скончались на месте происшествия. Среди них была и 25-летняя гражданская жена водителя. В результате сиротами остались трое маленьких деток. У других женщин тоже были дети.

Все погибшие проживали в Петрикове. Водитель был госпитализирован в реанимацию, но спасти его не удалось.