Организацию международного пункта пропуска на границе Смоленской области и Беларуси в поселке Красная Горка обсуждали 14 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев и губернатор Смоленской области Алексей Островский, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Там отметили, что сейчас иностранные туристы и инвесторы не могут въехать на территорию России через Смоленскую область: «Этот факт самым негативным образом сказывается на привлечении инвестиций в регион, а также развитии туристической отрасли и международного сотрудничества».

По данным администрации, через Смоленщину проходят 75% грузов из Европы в Россию и 35% российских грузов.

«В ходе встречи рассмотрели вопрос о внесении соответствующих изменений в паспорт национального проекта (программы) „Международная кооперация и экспорт“ с целью введения в эксплуатацию международного пункта пропуска „Красная горка“ на территории Смоленской области», — сообщили в пресс-службе.

В начале 2017 года Россия установила на границе с Беларусью пограничную зону. Глава ФСБ распорядился установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Беларусью. Там пояснили, что введение пограничной зоны направлено «на решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей» и осуществлено «в целях создания необходимых условий надежной охраны государственной границы».

Региональные пограничники должны были установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону.

Появление пограничной зоны тогда связали с введением Беларусью безвизового режима для граждан 80 стран.