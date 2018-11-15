Редкий розовый бриллиант весом около 19 карат был продан на аукционе Christie’s за 50 миллионов долларов.

Камень прямоугольной огранки, найденный на одном из месторождений в Южной Африке, является самым ярким розовым бриллиантом, который когда-либо выставляли на аукцион Christie’s в Женеве. В аукционном доме инкрустированный в кольцо камень назвали его “величайшим бриллиантом в мире”.

Владелец драгоценного камня под названием “Розовое наследие”, выставивший украшение на торги, пожелал остаться неизвестным. Ранее кольцо находилось в коллекции семьи Оппенгеймеров. Новый хозяин, ювелирный дом Harry Winston, переименовал камень в “Розовое наследие Уинстона”.