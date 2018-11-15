Президент Египта в первой половине 2019 года намерен посетить Беларусь. Об этом сообщил председатель Палаты представителей Египта Али Абдель Аль Сайед сегодня во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает БЕЛТА.

Высокий гость подчеркнул заинтересованность египетской стороны в расширении контактов с Беларусью, чему будет способствовать и предстоящий визит на высшем уровне. Али Абдель Аль Сайед передал Александру Лукашенко самые добрые приветствия от президента Египта Абделя Фаттаха Аль Сиси. Председатель Палаты представителей особо отметил результативность состоявшегося в 2017 году визита Александра Лукашенко в Египет, который послужил активизации двусторонних отношений как в политической, так и в экономической сферах.

Он акцентировал внимание на тесном и эффективном взаимодействии Беларуси и Египта в международных организациях. Али Абдель Аль Сайед поблагодарил белорусскую сторону за поддержку египетских инициатив в международных организациях, в том числе в ООН.

“Мы также постоянно оказываем поддержку инициативам Беларуси в международных организациях, и в том числе в Совете по правам человека”, – сказал председатель Палаты представителей Египта

Это первый в истории белорусско-египетских межпарламентских контактов визит в Минск руководителя Палаты представителей Египта.