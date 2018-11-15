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Личность водителя грузового автомобиля, погибшего накануне в Германии, установлена. Он действительно был гражданином Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось ранее, столкновение нескольких грузовиков, в том числе автомобиля российского юридического лица, произошло в Германии 14 ноября около 11.00 на федеральной автомагистрали А2 вблизи города Бранденбург. Сначала столкнулись два грузовика (40 и 7,5 т). В результате загорелся полуприцеп одной фуры, затем пламя охватило обе машины. Один из водителей успел выбраться из грузовика, второй, гражданин Беларуси, – нет. Затем к месту аварии поочередно приблизились еще два грузовика, один из них занесло, второй не смог вовремя затормозить.

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