Проект антитабачного декрета проходит процедуру внутригосударственного согласования. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила главный специалист отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Виктория Сперанская, передает БЕЛТА.

По словам представителя Минздрава, изначально планировалось внести изменения и дополнения в декрет №28, но в процессе работы было решено разработать новый документ. “Разработчиком и основным координатором декрета является Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Поскольку в него вносятся значительные новшества, которые до сих пор не были обозначены в законодательстве Беларуси, в частности, торговля электронными системами курения, новыми видами табачных изделий, идет согласование государственными органами и заинтересованными”, – проинформировала Виктория Сперанская.

В частности, в проекте декрета оговорено, что будут места, где польностью запрещено курение, и места, где запрещено курение, за исключением предназначенных для этого мест. Перечень мест будет тот же, но расширен за счет уточнений. Из новшеств – планируется запретить курение на детских площадках и в салонах автомобилей при нахождении в них детей до 14 лет. “Часто задавали вопросы о запрете курения на балконах жилых домов, но такие изменения пока не внесены”, – добавила она.

В настоящее время в стране действует декрет №28 “О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий”. Он, в частности, устанавливает перечень мест, где запрещено курение. Это учреждения здравоохранения, культуры, образования, спорта, объекты торговли и общественного питания, помещения органов госуправления, исполкомов, организаций, все виды вокзалов, аэропорты, станции метрополитена, подземные переходы, все виды общественного транспорта. В городах проводятся работы по созданию территорий, свободных от курения – парки, пляжи, остановки общественного транспорта. Не допускается курение в местах общего пользования в жилых домах – это лестничные марши, лифтовые холлы, площадки и коридоры. Курение и потребление табачных изделий в запрещенных местах влечет наложение штрафа.