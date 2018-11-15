Минское “Динамо” потерпело поражение от магнитогорского “Металлурга” в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 0:2.

ДИНАМО Мн — МЕТАЛЛУРГ Мг — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

МИНСК. “Чижовка-Арена”. 7315 зрителей.

ДИНАМО: Энрот; Уиркош — Готовец, А.Костицын — С.Костицын (к) — Когалев; Лисовец — Бокун, Казионов — Хауден — Гаврус; Осипов — Знахаренко, Буйницкий — Ковыршин — Степанов; Дроздов — Волков — Литвинов; Евенко, Парфеевец.

МЕТАЛЛУРГ: Кошечкин; Антипин — Бирюков, Мозякин (к) — Эллисон — Кулемин; Верещагин — Рылов, Пакаринен — Расмуссен — Булирж; Береглазов — Матушкин, Варфоломеев — Шор — Любимов; Чибисов — Неколенко — Тимкин; Зайцев, Платонов.

ШАЙБЫ: 0:1 — Кулеммн (Матушкин, 43.52). 0:2 — Расмуссен (59.25 — в пустые ворота).