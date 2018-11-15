Предпосылок для роста цен на хлеб и продукцию животноводства в Беларуси из-за неурожая зерна в текущем году нет, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло журналистам в среду в Минске.

“Да, мы получили (зерна – ИФ) меньше, чем в прошлом году. Но проблем не вижу никаких абсолютно (для животноводства – ИФ). (….) Что касается изменения цен, я не вижу каких-то предвестников для того, чтобы поднимать их на хлебобулочные изделия, муку, и в последствии на продукцию животноводства”, – сказал И.Брыло.

Он напомнил, что сбор зерна в бункерном весе с учетом кукурузы в текущем году в Беларуси составил 6,7 млн тонн. “Для обеспечения людей хлебобулочными изделиями, мукой и крупами нам нужно всего 890 тыс. тонн зерна”, – уточнил замглавы ведомства.

В то же время, продолжил И.Брыло, импорт недостающего белкового сырья для животноводческих предприятий потребуется. “Но он всегда был”, – заметил замминистра.

Как сообщалось, первоначально в 2018 году во всех категориях хозяйств Беларуси валовой сбор зерна планировался на уровне 9 млн тонн, в том числе в сельхозорганизациях – 8,3 млн тонн.

В то же время, засуха в мае и июне текущего года, а также сложные условия для уборки во второй половине июля привели к недобору около 2 млн тонн зерна по сравнению с прошлым годом.