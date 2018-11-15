О пользе лука известно с давних времен. Однако далеко не всем можно его употреблять.

К примеру, витамина К в 100 грамм лука содержится целых 167 мкг. А это более двух рекомендованных дневных норм его потребления – 209.! Казалось бы, это замечательно. Но все не так просто. Дело в том, что витамин К повышает свертываемость крови.

Существует немало людей, склонных к образованию тромбов в сосудах, для которых такой избыток этого витамина может быть очень вреден. К сожалению, многие об этом даже не догадываются и употребляют зеленый лук и другие продукты, богатые витамином К, в больших количествах. Делать этого не стоит.