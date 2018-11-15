Программа деятельности правительства на 2019—2020 годы в целом хорошая, но слишком оптимистичная.

В программе задекларированы позитивные намерения по основным направлениям, например развитие частного сектора и реформирование государственного. Как и многие госпрограммы, она не очень детальная, что, в общем, нормально. Какие-то конкретные меры в ней прописаны (допустим, мы будем сокращать директивное кредитование), но не всегда отмечается, как это будет сделано. Например, написано, что будет развиваться конкуренция на рынках, мы будем активно бороться с монополизацией и т. д., но при этом не сказано, что сделают с имеющимися монополиями, такими как «Белтелеком».

Есть и чрезмерно оптимистичные заявления. Так, в программе идет речь о том, что до 2020-го экономика будет прирастать на 4 % в год, хотя даже в нынешнем году видно, что темп роста будет ниже. Дело в том, что сейчас мы находимся на выходе из кризиса, то есть в периоде, когда экономика растет, как правило, быстрее среднего. В 2019—2020 годах мы выйдем на более устойчивую траекторию развития и темпы снизятся. Поэтому и международные организации, и независимые эксперты сходятся во мнении, что темп роста будет находиться в диапазоне 2—3 %. Конечно, если мы начнем активно проводить реформы, они дадут эффект, правда, он не будет моментальным.

Слишком высокие планки опасны даже не тем, что мы их не достигнем, а тем, что может появиться чрезмерное административное старание все-таки добраться до них. Такое старание может привести к неверным решениям, попытке неоптимально раздуть выпуск продукции, что чревато проблемами с нашей новоприобретенной макроэкономической стабильностью. К тому же не стоит сбрасывать со счетов фактор российской экономики, от которой мы очень зависим. Сейчас она находится в волатильном положении, потому что в отношении РФ постоянно вводятся новые санкции, как следствие, неясно, чего ждать с этой стороны.

Российская экономика может выйти из-под санкций, наладить внешние отношения, тогда в РФ начнется рост. Впрочем, не исключено, что санкции ужесточатся и страну настигнет очередная волна кризиса. На Беларуси это тоже отразится, поскольку отечественная обрабатывающая промышленность экспортирует свою продукцию в основном в Россию.

Кроме того, в программе я не заметила фраз о проблемах, связанных со старением населения, и о том, как это отражается на пенсионной системе и рынке труда. Я понимаю, что данные вопросы не кажутся страшными до 2020 года, но к 2025-му они сами собой не решатся. Поэтому довольно странно, что в программе ничего не сказано об этом.

Впрочем, больше всего меня смущает привязка ВВП к доллару. Мы так много говорим о дедолларизации экономики, а тут вдруг главную цель в программе указываем в долларах. Это не показатель реального развития. Сейчас у нас экономика растет, а вот ВВП в долларах, скорее всего, уменьшился, особенно если учесть, что в прошлом году средний курс составлял около 1,9 руб., а в нынешнем — более 2 руб. за доллар. Это повод задуматься о том, стоит ли вообще оценивать ВВП в долларах.

Есть в программе не просто хорошие, но даже отличные намерения. Например, отмена уголовного преследования за ряд экономических преступлений. Это было бы замечательно и стало бы отличным сигналом о том, что правительство очень серьезно подходит к развитию частного сектора. Правда, пока решение не принято, поэтому радоваться рано.

Можно сказать, что в программе учтены все основные аспекты, однако главный вопрос заключается в том, как она будет реализовываться.