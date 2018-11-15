Греческие археологи считают, что им удалось раскопать в южной части Пелопоннеса древнегреческий город Тенея, который предположительно был основан микенским царем Агамемноном и пленными троянцами сразу после Троянской войны. Об этом говорится в сообщении министерства культуры Греции в Twitter.

По мнению большинства исследователей Троянская война относится к рубежу XIII—XII вв. до н.э. Тенея был древнегреческим городом-государством на северо-востоке Пелопоннеса, в 20 км на север от Микен. Поселение основал микенский царь Агамемнон, расселив в нем пленных троянцев. Позже Тенея вошла в состав коринфского государства.

Раскопки в окрестностях современной деревни Чилиомоди начались в 2013 году. Во время очередных раскопок, проведенных в сентябре-октябре этого года археологи нашли свидетельства существования здесь города Тенеи.

Были обнаружены аккуратно возведенные стены, а также глиняные, каменные и мраморные полы. Также археологи обнаружили около 200 редких монет, в том числе одна монета, предназначенная для оплаты путешествия в загробную жизнь. Было обнаружено семь могил, причем одна с останками женщины и ребенка. Захоронения были украшены вазами и ювелирными изделиями. Найденные предметы относятся к IV веку до н.э.

По мнению археолога Елены Корки, находки свидетельствуют о значительном благосостоянии жителей Тенеи. По ее словам, город был расположен на пересечении торговых путей между крупными городами Коринфом и Аргосом на севере Пелопоннеса.