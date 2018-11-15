Фото с сайта AZERTAC

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 ноября на встрече с белорусским послом Геннадием Ахрамовичем подтвердил информацию о своем визите в Минск. Это будет его пятый по счету официальный визит в Беларусь, тогда как его белорусский коллега Александр Лукашенко четыре раза совершал официальный визит в Азербайджан.

Ильхам Алиев отметил, что страны активно взаимодействуют в политической плоскости, растут показатели в экономической сфере. Коснулся он и сотрудничества Азербайджана с Беларусью в военно-технической сфере, передает haqqin.az.

В частности, президент Азербайджана выказал удовлетворение закупаемой в Беларуси военной техникой и пообещал продолжать сотрудничество в военно-технической сфере. «Правда, как вы знаете, в Армении это вызывает приступы психоза, что крайне удивительно», – сказал он, добавив, что Азербайджан закупает вооружение в России, Турции, Израиле, Пакистане, в европейских странах, но «претензии предъявляются исключительно Беларуси».

Ильхам Алиев сообщил, что внимательно следил за недавним саммитом ОДКБ в Казахстане. «Нам небезразлично – представитель какой страны возглавляет ОДКБ, которая является военно-политической организацией», – сказал он, напомнив о вооруженном конфликте с Арменией и назвав Армении проблемой ОДКБ.

Президент Азербайджана выказал уверенность, что его предстоящий визит в Беларусь еще больше укрепит двусторонние отношения. По его словам, повестка визита довольно обширная, будет подписано много документов.

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