Страшное ДТП под Калинковичами: пять погибших

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

Пять человек стали жертвами страшной аварии в Калинковичском районе, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло сегодня около 11:00 на 176-м километре трассы М10. Согласно предварительной информации, водитель микроавтобуса Volkswagen T4 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем “МАЗ”.

“В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen T4 получил телесные повреждения, а пять пассажиров данного транспортного средства погибли на месте происшествия”, – сообщили в УГАИ.

Также известно, что все погибшие – женщины, которые ехали в микроавтобусе.

Сообщается, что на колесах Volkswagen была установлена летняя резина, на “МАЗе” – всесезонная.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранительные органы, на месте трагедии работает следственно-оперативная группа.

Госавтоинспекция призвала водителей выбирать скорость движения с учетом конкретной ситуации и погоды, а также соблюдать дистанцию и боковой интервал, отказаться от необдуманных маневров и обгонов.

Также отмечается, что настало время заменить резину на зимнюю.

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По прогнозам синоптиков, снег пролежит недолго: воздух днем прогреется до четырех градусов, поэтому снег растает.